دمياط ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التى شهدتها المحافظة.
وفى هذا السياق،، أشارت "المحافظ" إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أى تداعيات قد تحدث نتيجة سوء الأحوال الجوية، إلى جانب انتشار سيارات كسح مياه الأمطار لرفع تجمعات المياه بالطرق والشوارع الرئيسية و الجانبية لتيسير الحركة المرورية و المشاة..
ووجهت "محافظ دمياط "تعليماتها الى رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى، للإشراف المباشر على تلك الأعمال، منوهة الى أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة.
دمياط ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئالجمعة، 14 يناير 2022 09:54 ص
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التى شهدتها المحافظة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
طقس دمياط الآن.. أمطار خفيفة وغيوم وانخفاض فى درجات الحرارة "لايف"الخميس، 13 يناير 2022 03:05 م
طقس دمياط الآن.. استقرار فى حالة الطقس وشبورة مائية وانخفاض فى درجات الحرارةالإثنين، 10 يناير 2022 08:41 ص
طقس دمياط الآن.. شبورة كثيفة وتأثر حركة المرور على الطرق.. فيديو لايف وصورالسبت، 08 يناير 2022 10:34 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة