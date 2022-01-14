دمياط ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التى شهدتها المحافظة.



وفى هذا السياق،، أشارت "المحافظ" إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أى تداعيات قد تحدث نتيجة سوء الأحوال الجوية، إلى جانب انتشار سيارات كسح مياه الأمطار لرفع تجمعات المياه بالطرق والشوارع الرئيسية و الجانبية لتيسير الحركة المرورية و المشاة..



ووجهت "محافظ دمياط "تعليماتها الى رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى، للإشراف المباشر على تلك الأعمال، منوهة الى أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة.



