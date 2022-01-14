اليوم السابع
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"دكتور أوز" يصف طبيب البيت الأبيض بـ"الطاغية" ويتحداه فى مناظرة حول كورونا

الجمعة، 14 يناير 2022 06:26 م
"دكتور أوز" يصف طبيب البيت الأبيض بـ"الطاغية" ويتحداه فى مناظرة حول كورونا فاوتشي ودكتور أوز
كتبت: نهال أبو السعود

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وصف مرشح الحزب الجمهورى فى بنسلفانيا لمجلس الشيوخ محمد أوز، المعروف أكثر باسم "دكتور أوز" من برنامجه التلفزيونى "The Dr. Oz Show"، خبير الأمراض المعدية وطبيب البيت الأبيض الدكتور انتونى فاوتشى بأنه "طاغية تافه" وتحداه فى إقامة مناظرة بينهما حول فيروس كوفيد-19.

قال أوز فى تغريدة الخميس أثناء نشره حملة إعلانية تهاجم فاوتشى” "لقد حان الوقت الذى يواجه فيه فاوتشى حقيقة أنه أخطأ فى فهمه لفيروس كوفيد-19. لذا، من دكتور إلى دكتور - دعنا نتناقش. هذا الطبيب موجود، أليس كذلك؟ "

وأضاف فى فيديو الحملة: "دعونا نحصل على الحقائق مباشرة هنا. أنت وأنا. دعونا نجرى نقاشًا، من طبيب إلى طبيب، ونعطى الشعب الأمريكى الحقيقة بشأن كورونا انا جاهز فى أى وقت وفى أى مكان. دكتور فاوتشى، هل أنت موجود؟ ".

تعرض فاوتشى للهجوم من قبل الجمهوريين طوال الوباء، حيث يختلف الكثير فى الحزب مع الكيفية التى قاد بها خبير الأمراض المعدية فى البلاد الولايات المتحدة خلال جائحة فيروس كورونا.

قال أوز فى مقابلة مع نيوز ماكس إنه يريد مناقشة فاوتشى بشأن تفويضات اللقاح والمناعة الطبيعية من عدوى COVID-19 وتأخير الأدوية مثل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

قال اوز: "إنه طاغية تافه. لقد فهم فيروس كورونا بشكل خطأ"، وأضاف: "أن "الأطباء مثلى” يعتقدون أن فاوتشى لم يتعامل مع الوباء بشكل صحيح"

نمت شعبية أوز من "برنامج أوبرا وينفرى”، الذى ظهر فيه بانتظام كخبير صحى منذ أكثر من عقد، وفى عام 2009، بدأ "The Dr. Oz Show" وسينتهى البرنامج الحوارى حول الصحة فى 14 يناير حيث يبدأ أوز ترشحه لمنصب الكونجرس.

 


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