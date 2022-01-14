خلال 24 ساعة.. الأجهزة الأمنية تنفيذ 85 ألف حكم قضائى متنوع و263 قضية مخدرات

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عدة حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 202 قطعة سلاح نارى بحوزة 171متهم).. وذلك على النحو التالى:

(16) بندقية آلية.

(26) بندقية خرطوش.

(9) طبنجات.

(151) فرد محلى.

(808) طلقة مختلفة الأعيرة.

(33) خزينة متنوعة.

(227) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85896) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(367) حكم جناية.

(25771) حكم حبس جزئى.

(4363) حكم حبس مستأنف.

(43614) حكم غرامة.

(11781)مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط( 3 ) تشكيلات عصابية ، ضمت (11) متهم، إرتكبوا (6) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (263) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (284) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (38,521 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (15,687 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (7,095 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (3,060 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,908 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (2,880 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (696 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (314 جرام).

كمية من مخدر الكريستال وزنت (30 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (10 جرام).

(4747) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (42) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (279) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (4) دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23546) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (49) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتأتى تلك الحملات فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .