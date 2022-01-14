اليوم السابع
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خالد عبد الغفار ينعى المدير السابق لمستشفى الهرم ومساعد رئيس أمانة المراكز الطبية

الجمعة، 14 يناير 2022 09:14 م
خالد عبد الغفار ينعى المدير السابق لمستشفى الهرم ومساعد رئيس أمانة المراكز الطبية الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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ينعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور خالد مخلوف مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة سابقا، والمدير السابق لمستشفى الهرم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور خالد مخلوف، قد لقي ربه مساء اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث مروري أليم في طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي» وتم نقل جثمان الفقيد إلى مستشفى وادي النطرون .

 

 


الصحة

كورونا

وادى النطرون

خالد مخلوف

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