حياة كريمة بالمنوفية.. إنهاء إنشاء جناح مدرسة النعمانى الثانوية فى أشمون

المنوفية - محمد فتحى

أعلن سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، الانتهاء من مشروع جديد بقطاع الأبنية التعليمية بقرى أشمون، حيث جرى الانتهاء من إنشاء وتسليم جناح مدرسة الشهيد فارس أحمد النعماني الثانوية الصناعية بسمادون، والذي جرى إنشاؤه على مساحة حوالي 510م² بنسبة تنفيذ 100%، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً الانتهاء من هذا المشروع في الموعد المحدد له، وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرية سمادون والقري المجاورة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز أشمون للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح سرور، أن مشروع إنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد فارس النعماني الثانوية جاء لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، مما يساعد على تحسين قدرة الاستيعاب لديهم، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.



وأشار سرور، أنه بتسليم هذا المشروع أصبح الإنجاز التاسع عشر لحياة كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون، وأوضح أيضا أنه جاري الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكدا استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.