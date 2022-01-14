حملة لتوزيع مواد غذائية وترميم المنازل المتضررة من السيول بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

قال أحمد يوسف مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير، تشارك هذا العام في العيد القومي لمحافظة أسوان، بالعديد من المشروعات التنموية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بتحسين وجودة حياة المصريين وتوفير حياه كريمة لهم.

وأضاف، فى بيان صحفى، استهدفنا اليوم توزيع ألحفة وكراتين مواد غذائية لعدد 100 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والتي تم بحثها اجتماعيا، لتحديد مدى احتياجاتهم، وجميعهم من الأرامل والمطلقات، كما تم توزيع عدد من قسائم شراء الملابس على الأسر التي لديها اطفال لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأوضح، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ أنشطة حملة الشتاء لمؤسسة مصر الخير، والتي تحمل هذا العام شعار «سكن ودفا» ويتم تنفيذها خلال العام المالي 2021 / 2022.

وتابع: اليوم تفقدنا 11 منزلا ضمن الحملة، حيث تم التدخل بالتسقيف والترميم، لتحسين بيئة السكن للمستفيدين، بحيث يتم إعداد مقايسة هندسية باحتاجات المنزل ثم ننتقل إلى التنفيذ داخل المنازل.

وأشار إلى أن مؤسسة مصر الخير تسعى دائما لتنمية الإنسان، وتحقيق جودة حياة لكل المصريين، وحياة كريمة لكل الفئات الأولى بالرعاية، بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان.