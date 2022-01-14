حملات لإزالة التعديات والإشغالات بمراكز ومدن الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالشرقية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل حمله لإيقاف تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 40 متر مجهزة لإقامة مغسلة وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت إدارة الإشغالات بمجلس مدينة بلبيس بحملة مسائية لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة حفاظا على الانضباط بالشارع وتحقيق السيولة المرورية بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، و رئاسة مركز ومدينة منيا القمح وقسم الاشغالات برئاسة المركز بشن حملة إزالة الاشغالات والتعديات المخالفه لضبط شوارع المدينة وإزالة كشك من الطريق العام.

وتواصل رئاسة مركز ومدينة أبوحماد حملات رفع الإعلانات واللافتات الإعلانية غير المرخصه ، بالعديد من شوارع المدينة، وأسفرت الحملة عن رفع 21 لافته إعلانية غير مرخصة بشارع التحرير بوسط المدينة.

و رئاسة حى أول الزقازيق بالإشتراك مع قسم الإشغالات بالحى وشرطة المرافق بحمله لرفع الإشغالات بمنطقة المنتزه وميدان المنتزه لتحقيق الإنضباط بشوارع وميادين المدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية و قسم الإعلانات برئاسة المركز بحملة لرفع اللافتات والاعلانات غير المرخصة بناحية الوحدة المحلية بالظواهرية و أسفرت الحملة عن ضبط ورفع 25 إعلان مخالف بنطاق الوحدة المحلية بالظواهرية .

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميدانى علي الطرق العامه والرئيسية لرفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون .