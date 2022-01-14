تعرف على مسابقة الأسرة القرآنية بالأوقاف.. جوائز تصل لـ 100 ألف جنيه

كتب على عبد الرحمن

تبدأ وزارة الأوقاف 21 يناير المقبل، الاختبارات التحريرية، لـ 43 أسرة فى مسجد النور بالعباسية، ضمن مسابقة "الأسرة القرآنية"، التى تنظمها وزارة الأوقاف، وتشترط المسابقة حفظ 3 أو 4 من أفراد الأسرة "الأب والأم والأبناء" للقرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه.

"اليوم السابع" يوضح عدد من المعلومات عن مسابقة "الأسرة القرآنية" على النحو التالى:

1. مسابقة الأسرة القرآنية أطلقتها وزارة الأوقاف في شهر ديسمبر الماضى.

2. تشترط المسابقة حفظ 3 أو 4 من أفراد الأسرة "الأب والأم والأبناء" للقرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه.

3. مديريات تلقت طلبات المشاركة في المسابقة من الأسر التي ينطبق عليها الشرط الرئيسى للمسابقة.

4. أجرت المديريات الإقليمية اختبارات تمهيدية لكل أسرة على حدة وتم تصفية الأسر المتسابقة.

5. تعقد الوزارة الاختبار التحريري لـ 43 أسرة يوم الجمعة 21 يناير، بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

6. ورصدت وزارة الأوقاف، عدة جوائز للأسر الفائزة في مسابقة الأسرة القرآنية على النحو التالى:

- 100 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الأول بشرط حصول الأسرة على متوسط درجات 80% فى الامتحان المركزى بديوان عام الوزارة.

- 75 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثانى بشرط حصول الأسرة على 75% فى الامتحان المركزى بديوان عام الوزارة .

- 50 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثالث بشرط حصول الأسرة على 70% فى الامتحان المركزى بديوان عام الوزارة .

- 25 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثالث بشرط حصول الأسرة على 65% فى الامتحان المركزى بديوان عام الوزارة .