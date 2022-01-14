تطهير شبكات الصرف الصحى بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد لمواجهة الأمطار

الإسماعيلية - السيد فلاح

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة تنفيذ خطتها الدورية فى أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى بقطاعات الشركة الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القناة، إلى انتهاء فرق الشبكات والصيانة الفنية بقطاع الإسماعيلية من أعمال التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحى بمدينة المستقبل بعدد من المناطق بالمدينة منها مساكن ايجيكو والاستثمار والتعاونيات وعدد من المناطق الأخرى بالمدينة، والتى تم وضعها ضمن خطة التطهير الدورية التي تقوم الشركة بتنفيذها بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين بالحرص في التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات داخل البيارات، مشيرًا إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة هي السبب الرئيسي وراء انتشار عملية طفح مياه الصرف الصحي.

وأكد رئيس شركة مياه القناة، استمرار العمل فى تطهير شبكات الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة بالكامل، ضمن خطة الشركة تزامنًا مع استعدادات الشركة لمواجهة موسم الأمطار والسيول للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة وزيادة عمرها الافتراضى، ومنع حدوث أي رواسب بالشبكة أو أي طفوحات بالشوارع نتيجة الانسداد مطالبًا المواطنين بحسن استخدام المرافق العامة لأنها ملك للجميع.

وأشار "عصمت"، إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو من اى موبايل على الرقم 01003337349 والواتساب على الرقم 01206666240، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.