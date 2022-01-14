اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يناير 2022 01:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تشييع جثمانى صيادى مركب البرلس بعد العثور عليهما فى البحر المتوسط.. فيديو

الجمعة، 14 يناير 2022 12:13 ص
تشييع جثمانى صيادى مركب البرلس بعد العثور عليهما فى البحر المتوسط.. فيديو تشييع جثمانى صيادى مركب البرلس
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شيع أهالى برج البرلس والقرى المجاورة لها، اليوم الخميس، جثمانى اثنين من صيادى مركب البرلس بكفر الشيخ بعد العثور عليهما في مياه البحر المتوسط منذ 20 يوما من البحث.

وأثبت تحاليل الـdna أن الجثتين لمحمد أحمد الجمال وابن خالته يوسف عبدربه، اللذين لقيا حتفهما غرقا في مياه البحر المتوسط عقب غرق مركبهم بمنطقة حجر أبو الروس الواقعة بين محافظتي دمياط وبور سعيد وجرى دفن جثمانهما في مقابر العائلة ببرج البرلس، وسط دعوات الآلاف بالعثور عن جثامين 4 صيادين آخرين بينهم 3 أشقاء غرقوا في نفس المركب "سيدنا الحسين" منذ 20 يوما.


البرلس

كفر الشيخ

صيادى البرلس

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة