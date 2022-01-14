تشييع جثمانى صيادى مركب البرلس بعد العثور عليهما فى البحر المتوسط.. فيديو

كفر الشيخ - محمد سليمان

شيع أهالى برج البرلس والقرى المجاورة لها، اليوم الخميس، جثمانى اثنين من صيادى مركب البرلس بكفر الشيخ بعد العثور عليهما في مياه البحر المتوسط منذ 20 يوما من البحث.

وأثبت تحاليل الـdna أن الجثتين لمحمد أحمد الجمال وابن خالته يوسف عبدربه، اللذين لقيا حتفهما غرقا في مياه البحر المتوسط عقب غرق مركبهم بمنطقة حجر أبو الروس الواقعة بين محافظتي دمياط وبور سعيد وجرى دفن جثمانهما في مقابر العائلة ببرج البرلس، وسط دعوات الآلاف بالعثور عن جثامين 4 صيادين آخرين بينهم 3 أشقاء غرقوا في نفس المركب "سيدنا الحسين" منذ 20 يوما.