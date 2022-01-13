أهالى البرلس يستعدون لتشييع جثمانين من ضحايا غرق مركب كفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع تواجد المئات من أهالي برج البرلس والقرى المجاورة لها أمام مسجد أبو العزائم في انتظار وصول جثامين محمد أحمد الجمال وابن خالته يوسف عبد ربه، اللذين لقيا حتفهما غرقا في مياه البحر المتوسط عقب غرق مركبهم بمنطقة حجر أبو الروس الواقعة بين محافظتي دمياط وبور سعيد.



وأثبت تحاليل ،dna أن الجثتين لمحمد أحمد الجمال وابن خالته يوسف عبدربه، وسجرى دفن جثمانهما في مقابر العائلة ببرج البرلس، وسط دعوات الآلاف بالعثور عن جثامين 4 صيادين آخرين بينهم 3 أشقاء غرقوا في نفس المركب "سيدنا الحسين" منذ 20 يوما.







أهالى البرلس يستعدون لتشييع جثمانى 2 من ضحايا غرق مركب كفر الشيخ



أهالى البرلس يستعدون لتشييع جثمانى 2 من ضحايا غرق مركب كفر الشيخ