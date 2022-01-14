اليوم السابع
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بيل جيتس: بعد زوال أوميكرون.. سيكون كورونا كإنفلونزا موسمية

الجمعة، 14 يناير 2022 09:27 ص
بيل جيتس: بعد زوال أوميكرون.. سيكون كورونا كإنفلونزا موسمية بيل جيتس
واشنطن (أ ش أ)

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أكد رجل الأعمال الأمريكى بيل جيتس أن متحور أوميكرون، سيؤدى إلى ثروة من المناعة حتى العام المقبل على الأقل، وأن الجرعات السنوية من اللقاحات المضادة لكورونا ستكون مطلوبة لبعض الوقت.
 
وأضاف جيتس - ردا على تساؤلات عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أنه بمجرد أن يزول متحور أوميكرون من البلاد، فإن الإصابات في طريقها للانخفاض بصورة كبيرة خلال باقي العام الجاري، وبعدها يمكن علاج مرضى كورونا مثل مرضى الأنفلونزا الموسمية.
 
واستبعد جيتس، مؤسس شركة ميكروسوفت، أن يظهر متحور أكثر انتشارا من أوميكرون، لكنه أقر بأن فيروس "كوفيد ـ 19" نتج عنه العديد من المفاجآت على مدى الجائحة.

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كورونا

اوميكرون

متحور اوميكرون

فيروس كورونا

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