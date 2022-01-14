اليوبيل الذهبى.. ملكة الدنمارك تحتفل بعيد جلوسها الـ50 على العرش

وكالات الأنباء

تحتفل ملكة الدنمارك مارجريت بعيد جلوسها الـ50 على العرش، فى مراسم احتفالية محدودة،على خلفية انتشار جائحة كورونا فى البلاد، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وستقتصر الاحتفالية، على وضع الزهور على قبر والديها فى كاتدرائية روسكيلد، غرب كوبنهاجن، حيث دفن أفراد العائلة المالكة الدنماركية منذ العام 1559. وقبل ذلك ستلتقي بالحكومة وتحضر حفل استقبال في البرلمان.

وفي العام 2020، ألغت الاحتفالات العامة بعيد ميلادها الثمانين. والآن، تم تأجيل الاحتفالات الكبرى بالذكرى الخمسين لجلوسها على عرش أقدم ملكية حاكمة في أوروبا، والمقرر أن تبدأ اليوم الجمعة، حتى سبتمبر.

ونجحت ملكة الدنمارك مارجريت "81 عاما" حتى الآن فى تجنب الإصابة بكوفيد-19 وحصلت على تطعيم كامل، لكن الجائحة أفسدت مرة أخرى حفلة مهمة للملكة المحبوبة.

وتشمل فعاليات اليوبيل الذهبي المؤجلة هتاف الآلاف لها وهي تطل من شرفة قصر أمالينبورغ في كوبنهاجن وركوب عربة تجرها الخيول في العاصمة وحفلة في المسرح الملكي ومأدبة احتفالية.

في 14 يناير 1972، توفي والدها الملك فريدريك التاسع بعد مرض قصير. وفي اليوم التالي، وقفت مارجريت البالغة من العمر 31 عاما آنذاك في شرفة قلعة كريستيانسبورج بوسط المدينة وتم إعلانها رسميا ملكة أمام حشد من الآلاف.

طوال فترة حكمها قامت الملكة بزيارات عديدة في الخارج.

سافرت مارجريت العام الماضي إلى جزر فارو وجرينلاند، وهي أراض دنماركية متمتعة بحكم ذاتي. كما ذهبت إلى برلين للاحتفال بالذكرى المئوية للترسيم السلمي للحدود بين ألمانيا والدنمارك.