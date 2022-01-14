اليابان: كوريا الشمالية تطلق ما يشبه صاروخاً باليستياً

وكالات

قالت قوات خفر السواحل اليابانية، الجمعة، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشبه صاروخياً باليستياً.



وقال الجيش الكوري الجنوبي أيضاً، أن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفًا غير محدد".