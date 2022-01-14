اليابان: كوريا الشمالية تطلق ما يشبه صاروخاً باليستياً

قالت قوات خفر السواحل اليابانية، الجمعة، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشبه صاروخياً باليستياً.
وقال الجيش الكوري الجنوبي أيضاً، أن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفًا غير محدد".
اليابان: كوريا الشمالية تطلق ما يشبه صاروخاً باليستياًالجمعة، 14 يناير 2022 08:29 ص
صاروخ باليستى
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قالت قوات خفر السواحل اليابانية، الجمعة، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشبه صاروخياً باليستياً.
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