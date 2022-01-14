اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 09:22 ص
أكرم القصاص
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اليابان: كوريا الشمالية تطلق ما يشبه صاروخاً باليستياً

الجمعة، 14 يناير 2022 08:29 ص
اليابان: كوريا الشمالية تطلق ما يشبه صاروخاً باليستياً صاروخ باليستى
وكالات

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قالت قوات خفر السواحل اليابانية، الجمعة، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشبه صاروخياً باليستياً.

وقال الجيش الكوري الجنوبي أيضاً، أن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفًا غير محدد".


كوريا الشمالية

اليابان

الصين

صاروخ باليستى

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