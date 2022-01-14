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النيابة تعاين موقع انهيار منزل دون إصابات فى كوم أمبو بأسوان

الجمعة، 14 يناير 2022 06:41 ص
النيابة تعاين موقع انهيار منزل دون إصابات فى كوم أمبو بأسوان انهيار منزل - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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انتقل فريق من النيابة العامة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، لمعاينة موقع انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق فى كوم أمبو بمحافظة أسوان، دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وأمرت بانتداب لجنة فنية للوقوف على أسباب انهيار المنزل.
 
تفاصيل الواقعة، بدأت بتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة النجدة يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بمنطقة البراديس التابعة لمدينة كوم أمبو، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر فى الأرواح.
 
انتقل لمكان الواقعة قوات الدفاع المدنى والإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو، وتبين أن المنزل انهار دون وقوع خسائر في الأرواح بعد أن تمكن السكان من الخروج والفرار قبل انهيار المنزل بالكامل.
 
 
 
 

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