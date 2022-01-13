محافظ أسوان يتابع إعادة إعمارة وإنشاء المنازل المتضررة من السيول .. صور

أسوان – عبد الله صلاح – أحمد مرعى

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة حالياً لإعادة إعمار وإنشاء المنازل التي تعرضت لحدوث إنهيار كلى أو جزئى بها، وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ورئيس اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدنى لإحتواء تداعيات السيول، وذلك من أجل إستكمال منظومة العمل داخل المناطق المتضررة من السيول.

ومن جانبه أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ورئيس اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدنى لإحتواء تداعيات السيول، بأن هناك متابعة لحظية من محافظ أسوان لكافة الأعمال الجارى تنفيذها بالمناطق المتضررة برعاية مبادرة " الناس لبعضهم " والتي تم إطلاقها في مارس 2020، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقوم الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بإستكمال أعمال الترميمات للمنازل بجزيرة عواض ، مع تطوير المرسى الرئيسى للجزيرة ، لافته إلى أنه بالتوازى مع ذلك تواصل جمعية الأورمان جهودها لإنشاء المنازل المتضررة منطقتى خور عواضه والسيل الريفى حيث تم الإنتهاء من أعمال البناء بالكامل للمنازل ، وكذا الأسقف ، بجانب تنفيذ أعمال النجارة والسباكة والكهرباء ، فيما جارى العمل في أعمال المحارة والبياض والتي تم نهوها في بعض هذه المنازل ، مع تركيب السيراميك.

وأشارت غادة أبو زيد بأنه فى نفس الوقت تقوم مؤسسة مصر الخير بتنفيذ أعمال الإنشاء وإعادة إعمار المنازل المتضررة بمناطق عزب كيما ، وهو الذى يتواكب مع إستكمال الأعمال بجميع المناطق المتضررة من السيول فى باقى مدن ومراكز المحافظة ، بالإضافة إلى تسكين 255 أسرة بمساكن متضررى السيول بحى السلام بالعلاقى من إجمالي 504 وحدة سكنية كاملة الأثاث والتأسيس من كافة المتطلبات المعيشية .



محافظ أسوان يتابع إعادة إعمارة وإنشاء المنازل المتضررة من السيول (1)



محافظ أسوان يتابع إعادة إعمارة وإنشاء المنازل المتضررة من السيول (2)



محافظ أسوان يتابع إعادة إعمارة وإنشاء المنازل المتضررة من السيول (3)



محافظ أسوان يتابع إعادة إعمارة وإنشاء المنازل المتضررة من السيول (4)



محافظ أسوان يتابع إعادة إعمارة وإنشاء المنازل المتضررة من السيول (5)



محافظ أسوان يتابع إعادة إعمارة وإنشاء المنازل المتضررة من السيول (6)



محافظ أسوان يتابع إعادة إعمارة وإنشاء المنازل المتضررة من السيول (7)