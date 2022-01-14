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القومية للأنفاق تستقبل الدفعة الرابعة من قطارات مونوريل العاصمة الإدارية الشهر الجارى

الجمعة، 14 يناير 2022 02:00 م
القومية للأنفاق تستقبل الدفعة الرابعة من قطارات مونوريل العاصمة الإدارية الشهر الجارى مونوريل العاصمة الإدارية
كتب رضا حبيشى

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تستقبل الهيئة القومية للأنفاق الدفعة الرابعة من القطارات المتعاقد عليها لصالح خطى مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد و6 أكتوبر- وادى النيل بالمهندسين خلال الشهر الجارى، وذلك من إجمالى 70 قطار متعاقد عليها للعمل بالخطين.
 
وتنفذ الدولة 2 خط مونوريل الأول هو مشروع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط مع القاهرة الجديدة ومدينة نصر بأطوال 56.5 كم وعدد 22 محطة علوية.
 
والمشروع الثانى مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين بطول 42 كم سيربط مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين، وتصل أطوال الخطين إلى حوالى 96 كم، ويتولى تحالف المكاتب الاستشارية الأمريكي المصرى هيل إنترناشونال وحجى جروب القيام  بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر.
 
وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ الأعمال الإنشائية وكافة الأعمال المدنية لمشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين، فيما تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بالأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد، بينما ستقوم شركة الستوم بتنفيذ وتركيب نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التى ستعمل خلال المشروعين عقب تنفيذهما، وتبلغ السرعة التصميمية للمونوريل 90 كم/س.
 
 

مونوريل العاصمة الادارية

المونوريل

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