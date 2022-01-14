القبض على فرد أمن خاص اعتدى بالضرب على ابنة عصام الحضرى وصديقيها بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على فرد أمن خاص داخل كمباوند سكني بالشيخ زايد، لاتهامه بالتشاجر مع ابنة حارس المرمي السابق عصام الحضري، وإصابتها وصديقيها بسبب الخلاف على أماكن ركن السيارات الخاصة بهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل كمباوند سكني بالشيخ زايد، بإجراء التحريات تبين أن فرد أمن تشاجر مع شدوى" ابنة حارس المرمي السابق عصام الحضري، وصديقيها، بسبب الخلاف على أماكن ركن السيارات الخاصة بهم أمام كافيه بالكمباوند، مما أسفر عن إصابتهم وحدوث تلفيات بالسيارات الخاصة بهم.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.