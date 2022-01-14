القابضة للمياه: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات للتعامل مع الأمطار

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع حالة الاستعداد القصوى بالشركات التابعة بمختلف المحافظات أثناء موجة التقلبات الجوية والتعامل مع تراكمات مياه الأمطار اولا بأول.

وتابع اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها وتفقد الوضع ببعض المحطات الهامة، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وشدد "نافع"، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

ومن جانبه، تابع اللواء مهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، تحركات وجهود سيارات شفط المياه ومعدات و رجال الشركه بجميع فروع الشركة أثناء رفع مياه الأمطار منذ مساء أمس الخميس إلى اليوم الجمعة والعمل متواصل بالشوارع والميادين.

وقال إن محافظة البحيرة شهدت منذ أمس أمطار خفيفة متقطعة على بعض مراكز ومدن المحافظة وجميع تمركزات سيارات ومعدات الشركه في حالة عمل دائم على مدار اليوم ومتابعى لحظه بلحظة.