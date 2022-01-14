اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق.. القبض على أحد أخطر تجار المخدرات جنوبى البلاد

الجمعة، 14 يناير 2022 06:06 ص
العراق.. القبض على أحد أخطر تجار المخدرات جنوبى البلاد عناصر من الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
روسيا اليوم

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أعلنت قيادة شرطة البصرة القبض في كمين أمني محكم على أحد أخطر تجار المخدرات في المحافظة.

وذكرت أنه "بعد ورود معلومات عن وجود أحد تجار المواد المخدرة، الذي يقوم بنقلها من إحدى المحافظات إلى البصرة، تم تشكيل فريق عمل من شعبة مخدرات القرنة ونصب كمين محكم في المكان المحدد والقبض عليه وبحوزته مواد مخدرة تقدر بـ4 كيلوغرامات من المواد المخدرة موزعة على 4 أكياس".

وأضافت: "تبين أن المتهم من أرباب السوابق ومحكوم سابقا وفق المادة 28 مخدرات".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".


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