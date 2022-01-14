العراق.. القبض على أحد أخطر تجار المخدرات جنوبى البلاد

روسيا اليوم

أعلنت قيادة شرطة البصرة القبض في كمين أمني محكم على أحد أخطر تجار المخدرات في المحافظة.

وأضافت: "تبين أن المتهم من أرباب السوابق ومحكوم سابقا وفق المادة 28 مخدرات".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".