الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة خارج مقر شرطة الكونجرس لحيازتها سلاح وذخيرة بسيارتها قرب المبنى

وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية اعتقال امرأة خارج مقر شرطة الكونجرس بالعاصمة واشنطن، بعد أن شاهد الضباط حقيبة بها مسدس وجزءا من بندقية في سيارتها.

وأشارت الشرطة - في بيان اليوم الجمعة إلى أن المرأة، وتدعى كيري لين ماكاتي، كانت قد تركت سيارتها أمام المبنى يوم الأربعاء الماضي، وأبلغت الشرطة بأنها توجهت نحو العاصمة واشنطن، قادمة من ولاية ميشيجان، مضيفة أنها كانت ترغب في التحدث حول ما لديها من معلومات عن أحداث شغب 6 يناير.

وقالت شبكة (سي.بي.إس.) الأمريكية إن هذا الاعتقال جاء بعد مرور نحو أسبوع على أحداث الشغب.

وأوضحت أنه ليست ثمة أدلة على أن ماكاتي ، 58 سنة ، جاءت من أجل تنفيذ أي هجمات.

يذكر أن مبنى شرطة الكابيتول قريب من مقر مجلس الشيوخ ومحطة "يونيون استيشن" للقطارات بواشنطن.

واتهمت الشرطة ماكاتي بحيازة سلاح بصورة غير قانونية وذخيرة غير مسجلة ، ووفقا للائحة الاتهام فإنها كانت قد أدينت من قبل في عامي 1989 و 1991.