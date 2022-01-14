الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان الأوضاع الأمنية حول أوكرانيا وسبل التهدئة

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حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الوضع الأمني حول أوكرانيا.



وكتب زيلينسكي -في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- "أجريت محادثة مثمرة مع بوريس جونسون وناقشنا الوضع الأمني في جميع أنحاء أوكرانيا".



وأضاف "تبادلنا وجهات النظر حول الخطوات الممكنة للتهدئة. والعمل معًا لتحقيق السلام. وأقدر دعم المملكة المتحدة المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".