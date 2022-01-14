اليوم السابع
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الخارجية تنعى السفير علاء رشدى: "كان مثالا يُحتذى به فى دماثة الخلق"

الجمعة، 14 يناير 2022 11:24 ص
الخارجية تنعى السفير علاء رشدى: "كان مثالا يُحتذى به فى دماثة الخلق" السفير الراحل علاء شكرى
كتب محمد تهامى زكى

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نعت وزارة الخارجية، السفير علاء رشدى، الذى وافته المنية، صباح اليوم الجمعة، مؤكده أنه كان مثالاً يُحتذى به في دماثة الخلق ويحظىَ بمحبة الجميع.

وقالت الوزارة، فى بيان رسمى: "تنعى وزارة الخارجية، ببالغ الحزن وعميق الأسى، السفير علاء رشدي، سفير مصر في روما، الذي وافته المنية منذ قليل اليوم، وإذ يتقدم سامح شكري وزير الخارجية وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

كان المرحوم السفير علاء رشدي مثالاً يُحتذى به في دماثة الخلق، يحظىَ بمحبة الجميع؛ كما كان نموذجاً للإخلاص المهني وقدوة في العمل الدؤوب الجاد طوال مسيرة عمله المتميزة بديوان وزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج، رحم الله الفقيد وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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السفير علاء رشدي

علاء رشدي

وفاة السفير علاء رشدي

سفير مصر فى روما

سامح شكرى

وزارة الخارجية

وفاة سفير مصر فى روما

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