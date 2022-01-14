الحكومة السويدية: رئيسة الوزراء تشعر بتحسن بعد إصابتها بفيروس كورونا

أ ش أ

أصيبت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، اليوم الجمعة، بفيروس كورونا. وقال السكرتير الصحفي لرئيسة وزراء السويد - في تصريح لوكالة "تي تي" السويدية للأنباء - إن نتائج اختبار فيروس كورونا أثبتت إصابة أندرسون بكوفيد-19، مشيرا إلى أن رئيسة الوزراء تتبع التوصيات الحالية وستزاول عملها من المنزل، وأنها تشعر بتحسن في حسب حالتها الصحية.



وتطبق السويد تدابير جديدة لمكافحة الارتفاع الهائل لحالات الإصابة بفيروس كورونا مدفوعة بسلالة أوميكرون هذا الأسبوع، بما في ذلك متطلبات شهادة التطعيم للفعاليات التي تزيد على 50 شخصًا.