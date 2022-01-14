البحر هايج.. أمواج وطقس بارد جدا على شاطئ البحر المتوسط.. بث مباشر

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة تلفزيون اليوم السابع حالة الطقس بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ وعلى شاطئ البحر المتوسط، هبت الرياح الشديدة، ومال الطقس للبرودة، وارتفعت أمواج البحر، واستمر توقف حركة الملاحة البحرية والصيد بالبحر المتوسط، لارتفاع أمواج البحر وشدة الرياح.

وأعلنت غرفة العمليات بالمحافظة رفع حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظة، وناشد محافظ كفر الشيخ الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد، حفاظا على أرواحهم وضمانا لعدم غرق مراكبهم.