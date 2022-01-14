اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمن الروسى يعتقل فى موسكو مشتبها بتمويل تنظيم داعش.. فيديو

الجمعة، 14 يناير 2022 01:59 م
الأمن الروسى يعتقل فى موسكو مشتبها بتمويل تنظيم داعش.. فيديو الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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اعتقل رجال الأمن فى موسكو اليوم الجمعة، مواطنا يبلغ 43 عاما من العمر للاشتباه فى تمويله أنشطة إرهابية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن رجلا من مواليد داغستان كان يقوم بتحويل مبالغ جمعها لحسابات منظمى حملات جمع الأموال لتنظيم "داعش" الإرهابي، إضافة إلى تسليمها لهم شخصيا، في الفترة بين عامي 2014 و2017، حسب شهادات عناصر من التنظيم تم اعتقالهم في وقت سابق.

وبتهمة دعم الأنشطة الإرهابية، يواجه المشتبه عقوبة تصل إلى السجن مدة 15 سنة.


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