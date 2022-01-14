اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 01:56 م
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الأجهزة الأمنية تضبط 6448 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 14 يناير 2022 01:39 م
الأجهزة الأمنية تضبط 6448 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الــ24 ساعة الماضية، حملة أمنية مكبرة، حيث واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الأنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6448) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1778) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(204) مخالفة السير بدون تراخيص.

(32) مخالفة موقف عشوائى.

(5) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملات امنية

مخالفات مرورية

شروط التراخيص

موقف عشوائى

السير عكس الاتجاه

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