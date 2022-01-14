استطلاع: غالبية الأمريكيين يقرون بالتعايش مع كورونا كواقع جديد

واشنطن (أ ش أ)

أظهر استطلاع حديث للرأى أن الغالبية العظمى من الأمريكيين صاروا يقرون بالتعايش مع فيروس كورونا " كوفيد ـ 19 " باعتباره واقعا جديدا.

وأشار الاستطلاع ، الذي أجرته جامعة كوينيبياك الأمريكية، إلى أن 81% من المشاركين ، يرون الفيروس هو الوضع الطبيعي الجديد لحياتهم ، بينما يعتقد 14% أن الفيروس سيتم القضاء عليه.

وأوضح الاستطلاع أن هناك اتفاقا غير عادي بين فئات متنوعة من خلفيات سياسية وعرقية وعمرية مختلفة بتبني هذا التوجه.

ويأتي هذا في ظل ارتفاع قياسي في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حيث وصل المتوسط اليومي إلى نحو 900 ألف حالة حسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي تعنى بمتابعة حالات الإصابة.

وقال تيم مالوي محلل الاستطلاعات بجامعة كوينبياك ، في بيان صدر عن الجامعة ، إنه بينما يختلف الأمريكيون حول مسائل التطعيم وارتداء قناع الوجه ، فإن هناك قبولا بين السياسيين رغم الاختلاف الحزبي بشأن المستقبل في ظل الجائحة.