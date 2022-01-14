اليوم السابع
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إيطاليا سجلت أكثر من 16 ألف زلزال فى عام 2021

الجمعة، 14 يناير 2022 10:35 ص
إيطاليا سجلت أكثر من 16 ألف زلزال فى عام 2021 ايطاليا
فاطمة شوقى

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سجلت إيطاليا 16095 زلزالًا في عام 2021 ، حدث 30٪ منها في المناطق الوسطى من البلاد ، وفقًا للبيانات التي نشرها اليوم المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين (INGV).

كان المتوسط ​​44 هزة في اليوم ، تقريبًا كل نصف ساعة ، في إيطاليا والمنطقة الحدودية ، حيث كانت الزلازل أقوى ، وكانت الزلازل التي كانت أكبر من 5.0 درجات على مقياس ريختر (MW) التى حدثت في الجزائر وكرواتيا والجزائر، تتسبب في اضطرابات في الأراضي الإيطالية، وفقا لصحيفة ""االمساجيرو" الإيطالية.

وأوضح عالم الزلازل في INGV أليساندرو أماتو في بيان أنه "في عام 2021 تم تأكيد اتجاه السنوات الثلاث الماضية ، مع وقوع زلازل أقوى خارج الأراضي الإيطالية".

في إيطاليا ، كانت المناطق الأكثر تضررًا هي ماركى واومبريا  Marche و Umbria (في الوسط) ، حيث تم تسجيل 3000 و 5000 زلزال على التوالي ، على الرغم من أن معظمها كان "خفيفًا جدًا".

في المقابل ، تم تأكيد جزيرة سردينيا (الغربية) على أنها المنطقة التي سجلت أقل عدد من الزلازل ، بينما كانت صقلية (الجنوبية) هي المنطقة التي سجلت الأقوى ، حيث سجلت أكثر  من 2.5 درجة.

في 18 ديسمبر الماضى ، تعرضت ميلانو لإحدى أكبر الهزات الأرضية في عام 2021 ، عندما هز زلزال بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر المدينة الإيطالية ، التي لم تتعرض لأضرار شخصية أو مادية.

 

 


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