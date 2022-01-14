إصابة شخص بحروق فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الإقليمي ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد مطلع الطريق الدائري الإقليمي بنطاق دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، إصابة شخص بحروق شديدة في تصادم دراجتين واشتعال النيران بهما، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط اثنين كانا يستقلان إحدى الدراجتين، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها العام، ونقل الدراجتين المحترقتين إلى ديوان عام مركز شرطة بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في دراجتين عقب اصطدامهما بطلع الطريق الإقليمى دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية، وعلي الفور انتقلت سيارة إطفاء وإسعاف لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام دراجة نارية يقودها شخص يدعى "ع ع م"، بدراجة أخرى يقودها مجهولان وعقب اصطدامهما اشتعلت فيهما النيران ما أسفر عن إصابة أمين الشرطة بحروق شديدة بينما هرب الآخران مستقلى الدراجة الثانية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها العام.

فيما قال شهود عيان، إنهم شاهدوا أحد الأشخاص يقفز في مياه الرياح التوفيقى عقب الحادث وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مستقلى الدراجة الثانية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.