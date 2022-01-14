اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 11:12 م
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إصابة شخصين إثر انفجار دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية بمطروح

الجمعة، 14 يناير 2022 10:04 م
إصابة شخصين إثر انفجار دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية بمطروح مخلفات الحرب العالمية القابلة للانفجار - ارشيفية
مطروح - حسن مشالي

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أصيب شخصان من مدينة مرسى مطروح، بإصابات متنوعة، مساء اليوم الجمعة، إثر حادث انفجار دانة مدفع من مخلفات الحرب العالمية الثانية، أثناء تجولهما في المنطقة الصحراوية القريبة من منزليهما، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، وتم تحويل أحدهما إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي للعلاج.

 

دخل مستشفى مطروح العام، شخصين مصابين أحدهما إصابته بالغة، إثر حادث انفجار لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية، بجوار مشروع إسكان ابني بيتك 2، بشارع علم الروم، فى مدينة مرسى مطروح، أحدهما يعاني من جرح تهتكي بالقدم اليسرى، طوله حوالي 10سم، والآخر يعاني من جرح بفروة الرأس طوله حوالي 15سم واشتباه نزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تحويله إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية، للعلاج هناك بسبب حالته الحرجة.

 

وتم تقديم الإسعافات اللازمة والعلاج للمصابين وإجراء الفحوصات الطبية ووضع المصاب الأول تحت الملاحظة، وتحويل المصاب الثاني للإسكندرية. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.


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