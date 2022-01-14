إصابة شاب وزوجته بتسمم غذائى لتناولهما وجبة كشرى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب شاب وزوجته ب تسمم غذائى ، لتناولهما وجبة كشرى منزلية، أعدته زوجته له بالأمس، وقاما بالغداء منه عصر اليوم، ليصابا بتسمم غذائي، ويجري نقلهما عن طريق سيارات الإسعاف من قرية محلة أبو علي التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إلى استقبال مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.



تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، وأحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، بدسوق وفوه ومطوبس، بوصول استقبال مستشفي دسوق العام، شاب وزوجته مصابين بتسمم غذائي.



انتقل الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونوه، إلي مستشفي دسوق العام، وبسؤال المصابين، بأسباب إصابتهم، أكدوا أن الزوجة أعدت بالأمس وجبة كشري، وعند تناولهما للوجبة شعرا بحالة إعياء، ولا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة.



واستقبل مستشفى دسوق العام، شابا وزوجته مصابين بتسمم غذائي، حيث تبين من سجلات المستشفى أن الشاب “محمد السيد عبادة”، 26 سنة مقيم بقرية محلة أبو علي، وزوجته “حنين أسامة مرادن” 21 سنة، ويقيمان بقرية محلة أبوعلي التابعة لمركز دسوق، وأجريت لهما الإسعافات الأولية اللازمة، داخل استقبال مستشفى دسوق العام، ونقلهما عن طريق سيارات إسعاف مجهزة، إلى مركز السموم بالإسكندرية لتلقي العلاج اللازم.