الرئيسية أخبار عالمية أوكرانيا تُعلن عن هجوم معلوماتي كبير على مواقع إلكترونية حكومية الجمعة، 14 يناير 2022 08:33 ص قرصنة إلكترونية - أرشيفية وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت أوكرانيا، الجمعة، عن وقوع هجوم معلوماتي كبير استهدف مواقع الكترونية حكومية. روسيا اوكرانيا هجوم معلوماتى كييف ناتو مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة بولندا تحذر من وقوع حرب واسعة بسبب التوترات المحيطة بأزمة أوكرانيا الخميس، 13 يناير 2022 04:10 م صحيفة أمريكية: بوتين سيؤسس وجودا فى أوكرانيا مدعوما ببيلاروسيا وكازاخستان الخميس، 13 يناير 2022 01:45 م وزيرا خارجية أوكرانيا وكندا يبحثان خطوات لردع العدوان الروسى الخميس، 13 يناير 2022 12:59 م بيان أمريكى أوروبى: عواقب أى عدوان روسى ضد أوكرانيا ستكون سريعة وشديدة الخميس، 13 يناير 2022 08:56 ص وزيرة الخارجية البريطانية تُحذر بوتين من "خطأ له عواقب وخيمة "بسبب أزمة أوكرانيا الأربعاء، 12 يناير 2022 10:24 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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