اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 01:57 م
أكرم القصاص
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أمريكا والأردن يؤكدان أهمية شراكتهما الاستراتيجية فى تحقيق السلام والاستقرار

الجمعة، 14 يناير 2022 01:42 م
أمريكا والأردن يؤكدان أهمية شراكتهما الاستراتيجية فى تحقيق السلام والاستقرار بلينكن
واشنطن (أ ش أ)

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شدد وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن ونظيره الأردنى ونائب رئيس الوزراء أيمن الصفدى على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن فى تعزيز الأهداف الإقليمية المشتركة المتمثلة فى السلام والاستقرار و الأمان .
 
جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة خلال اجتماعهما في واشنطن حيث ناقشا أهمية تنفيذ الإصلاحات التي توسع النمو الاقتصادي والفرص، بما في ذلك تأمين الوصول إلى المياه .
 
وجدد وزير الخارجية الأمريكي، بحسب البيان، التأكيد على التزام الولايات المتحدة باستقرار المنطقة من خلال دعم الحل السياسي في سوريا وحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني .
 
وتوجه بلينكن بخالص الشكر لنظيره الأردني على ريادة الأردن في المنطقة، لا سيما في استضافة اللاجئين.
 

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