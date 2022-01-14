اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يناير 2022 02:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أجواء باردة على شمال الصعيد.. شاهد حالة الطقس على طريق مصر أسوان الزراعى

الجمعة، 14 يناير 2022 01:18 ص
أجواء باردة على شمال الصعيد.. شاهد حالة الطقس على طريق مصر أسوان الزراعى طقس بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لرصد حالة الطقس داخل محافظة بنى سويف، مساءً، حيث شهدت المحافظة حالة من الأجواء الشتوية وانخفاض فى درجة الحرارة مع شبورة خفيفة.

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة