اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 07:07 م
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3391 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات كلية التجارة بجامعة جنوب الوادى

الخميس، 13 يناير 2022 06:05 م
3391 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات كلية التجارة بجامعة جنوب الوادى نائب رئيس الجامعة يتفقد الامتحانات
صابر سعيد

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قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن أعمال الامتحانات تواصلت بكليات التجارة والحاسبات والمعلومات والعلاج الطبيعي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح تجري عقب نهاية اللجان مباشرة.

وتفقد الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة للاطمئنان على حسن سير العمل بلجان الامتحانات، حيث يؤدي الامتحانات طلاب الفرقة الاولى بكلية التجارة وعددهم3391 وطلاب الفرقة الثالثة وعددهم 2825 طالبا، وطلاب الفرقة الثانية بكلية الحاسبات والمعلومات وعددهم 175 طالبا، وطلاب الفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي وعددهم 398 والفرقة الرابعة وعددهم 192.

شهد الجولة الدكتور علاء صادق، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور حسين عبد الباسط، عميد كلية التجارة، و الدكتور محمود الشاذلي، القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي.


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