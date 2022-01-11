رئيس جامعة جنوب الوادى: فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بكلية التمريض بقنا

صابر سعيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالدراسات العليا "دبلوم، ماجستير" بكلية التمريض بقنا بقسمى تمريض البالغين الباطنى والجراحى وتمريض النساء والتوليد للعام الجامعى 2021 – 2022.

وأوضح الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التقديم للدراسات العليا بكلية التمريض يبدأ اعتباراً من 10 يناير حتى 20 يناير 2022، مشيراً أن التقدم عبر البوابة الإلكترونية للدراسات العليا على موقع الجامعة.





وأشارت الدكتورة، نادية عبدالله، عميد الكلية، إلى أن الكلية استعدت لفتح باب الدراسات العليا لأول مرة والتي تعد خطوة هامة فى مسيرة الكلية، معربة عن شكرها للدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.