اليوم السابع
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هندى يهدد بقتل نفسه حال محاكمته على تلقيه 11 جرعة من لقاح كورونا

الخميس، 13 يناير 2022 12:32 م
هندى يهدد بقتل نفسه حال محاكمته على تلقيه 11 جرعة من لقاح كورونا الشرطة الهندية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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هدد رجل هندى تلقى حوالى 11 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل غير قانونى، بقتل نفسه حال قررت السلطات محاكمته.

وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، اختبأ براهامديف ماندال "84 عاما" فيما تقوم الشرطة بمداهمات لاعتقاله بتهمة تضليل وزارة الصحة، بعد أن تمكن من التسجيل للحصول على جرعات اللقاح باستخدام بطاقات هوية مختلفة والكذب على مسؤولي الصحة.

وداهمت الشرطة الأحد الماضى، منزله في منطقة مادهيبورا بولاية بيهار، إلا أنه منذ الحين مختبئ وهاتفه مغلق.

وطلب ماندال من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تبرئته من التهم الموجهة إليه. فيما اتهمت زوجته، نيرمالا ديفي، الشرطة بالتحرش بها ودافعت عن زوجها.

وقالت إن زوجها كان يعاني من أمراض مختلفة وصعوبات في الوقوف أو المشي، ولكنه تعافى بعد اللقاح.

وبحسب المعلومات فإن الرجل حصل على 11 جرعة لقاح خلال 11 شهرا، وحتى أنه حصل على لقاحين في غضون نصف ساعة من بعضهما البعض في نفس اليوم.

 


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