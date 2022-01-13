نصائح لحماية نفسك من الجلطات .. أبرزها تناول الماء والخضراوات

فاطمة ياسر

الإصابة بالجلطات الدموية تعد من الأمور الخطيرة، وخاصة في حالة عدم اتباع النصائح الصحية التي تقلل من الانتكاسات الصحية المرتبطة بها وأشهرها تحرك الجلطة إلى مناطق في الجسم تسبب الوفاة، ولذا إذا كان لديك تاريخ وراثي عائلي خاص بالجلطات عليك اتباع هذه النصائح المقدمة من موقع "healthline" الطبي، ومنها:

-ابتعد عن الدهون:



يعرضك الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالدهون لترسب الدهون في الأوعية الدموية، وهذا الأمر يتسبب في زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والتعرض للجلطات، ولذا تجنبها واستبدلها بأطعمة قليلة أو منخفضة الدهون.

- شرب الماء:



هل تعلم أن إصابتك بالجفاف تزيد من فرص إصابتك بالجلطات؟ نعم هذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية، لأن عند الإصابة بالجفاف تزداد كثافة الدم، وهذا هو السبب في زيادة فرص التعرض لجلطات الدم، ولذا الحل هو تناول كميات من الماء.

-الإكثار من تناول الخضراوات الورقية:



نعم الخضراوات الورقية تحتوي على نسبة عالية من الألياف وأيضا مضادات تحد من الإصابة بالجلطات، ولذا تناولك لطبق من السلطة الخضراء يوميا يقلل من فرص التعرض للإصابة بالجلطات.