منتدى شباب العالم يعرض فيلما تسجيليا حول التعايش بين المشاركين من مختلف الجنسيات

كتب أحمد عرفة

عرض منتدى شباب العالم خلال الحفل الختامى، المقامة في مدينة شرم الشيخ، فيلما تسجيليا حول التعايش بين المشاركين فى المنتدى من كل العالم.

وتضمنت مشاهد الفيلم، البطلة التي كانت تخشى أن تخرج من غرفتها لكنها في النهاية تعاملت مع ثقافات ولغات مختلفة، كما تضمن الفيلم التسجيلى، نقاش بين المشاركين فى منتدى شباب العالم من جنسيات مختلفة.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.