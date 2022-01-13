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معلمة الدقهلية: ناس كتير دعمونى وتلقيت اتصالا من بدرية طلبة وسمية الخشاب

الخميس، 13 يناير 2022 02:30 ص
معلمة الدقهلية: ناس كتير دعمونى وتلقيت اتصالا من بدرية طلبة وسمية الخشاب لقاء اليوم السابع مع معلمة الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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لا تزال قصة المعلمة "آية يوسف" المعروفة إعلاميا بمعلمة الدقهلية، حديث الجميع، حيث قالت فى لقاء لـ"تليفزيون اليوم السابع"، إنها تلقت اتصالات هاتفية لدعمها خلال أزمتها، حيث تواصلت معها كل من الفنانة بدرية طلبة وسمية الخشاب وهيدي كرم، والكثير غيرهم.

وعن أزمتها ووقت انهيارها قالت معلمة الدقهلية: "فى عز الأزمات توصلى لوقت تشعرى فيه إنه آخر الدنيا وتجدى الدنيا وقفت عندما تخسري بيتك وعملك، وفجأة تكونى معتقلة فى البيت وبتسمعى سيرتك بالشر والخير، وهاتفتنى الفنانة بدرية طلبة وسمية الخشاب وهيدي كرم وناس كتير وفرحونى جداً، ونفسيتى ارتفعت شوية وقررت وقتها إنى أواجه ولا استخبى واعترف بخطأى، وخير الخطائين التوابون وأنا تبت، وكنت وقتها فى ظروف سيئة جداً وبعدت عن الناس كلها، وعندما صدر قرار وزير التربية التعليم ومكتبه كان رد اعتبار، والوزير أول واحد دعمنى برد اعتبارى، وعندما عادت لى كرامتى قررت أواجه وأقول إنى أخطأت بعد ما ناس كثيرة حاولت الوصول لى ولم يعرفوا وعندى امتحانات وكان من المفروض أخرج وأتحدث".

وعن فرحتها وفرحة أسرتها بعد قرار وزير التربية والتعليم بعودتها للعمل، قالت آية يوسف معلمة الدقهلية لـ"اليوم السابع": "عقب القرار كان أول من تواصلت معى والدتى وإخوتى، ووالدتى فرحت كثيرا بعودتى لعملى لأننى أحب مهنة التدريس جداً، ولذلك قررت أن أكمل مسيرتى فى التدريس، وزملائي أكثر ناس دعمونى ويعلمون برائتي لأنى أقضي معهم وقتا أكثر مما أقضى مع أولادى فى المنزل، والدرس كان صعبا".


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