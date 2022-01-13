اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 08:54 م
أكرم القصاص
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مصر قوية ناهضة ساعية للتنمية وداعمة للسلام.. رسائل الرئيس السيسى للعالم.. إنفوجراف

الخميس، 13 يناير 2022 08:34 م
مصر قوية ناهضة ساعية للتنمية وداعمة للسلام.. رسائل الرئيس السيسى للعالم.. إنفوجراف رسائل الرئيس السيسى للإعلام والعالم من منتدى شباب العالم

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رسائل عدة، بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءً مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.
 
رسائل الرئيس السيسى للإعلام والعالم من منتدى شباب العالم
رسائل الرئيس السيسى للإعلام والعالم من منتدى شباب العالم
رسائل الرئيس من منتدى شباب العالم

رسائل الرئيس من منتدى شباب العالم

رسائل الرئيس السيسى

رسائل الرئيس السيسى

رسائل الرئس
رسائل الرئس
 
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانه بحرية التعبير قائلا: "مؤمن بحرية التعبير وبنتكلم مع بعض كتير قوى ، وأتصور إن حجم التواصل مع المصريين كان ضخم".
 
وأضاف الرئيس السيسي، لو انت النهاردة عندك اعتقاد خاطئ لنفسك حتى لو متطرف ماقدرش أحاسبك عليه، الاعتقاد ده هايبقى خطر لو تم إعلانه للناس".
 
قال الرئيس السيسي: أنا مستعد في كل سنة اعمل انتخابات في مصر، ولكن بشرط واحد ثمن تكاليف الانتخابات تتحملوها أنتم.
 
وأشار إلى أن التحدى ضخم والقضايا الموجودة كثيرة، مضيفا: "ممكن حد يقولى المستشفيات مبتقدمش خدمة طبية جيدة "صحيح" ، تقدر تقولى إزاى دولة بحجم مصر كل موازنتها المتاحة تساوى 10% من الأموال المطلوبة لتشغيل وإدارة الدولة المصرية.
 

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