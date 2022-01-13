مصرع مواطن فى حريق منزله بالفيوم بسبب ماس كهربائى

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بنشوب حريق بمنزل بقرية منشأة عبد الله، وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وجرت السيطرة على الحريق، وتبين أنه نشب بسبب ماس كهربائي.



كما تبين أنه أسفر عن مصرع عبد العزيز محمد عبد العزيز 70 سنة، وجرى نقل الجثة لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.