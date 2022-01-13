اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 01:10 م
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مصرع مواطن فى حريق منزله بالفيوم بسبب ماس كهربائى

الخميس، 13 يناير 2022 12:05 م
مصرع مواطن فى حريق منزله بالفيوم بسبب ماس كهربائى حريق - صورة أرشيفية
الفيوم- رباب الجالى

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لقي مواطن مصرعه بالفيوم في حريق شب بمنزله بمنشأة عبد الله بمركز الفيوم بسبب ماس كهربائي، وجرى نقل الجثة لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بنشوب حريق بمنزل بقرية منشأة عبد الله، وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وجرت السيطرة على الحريق، وتبين أنه نشب بسبب ماس كهربائي.

كما تبين أنه أسفر عن مصرع عبد العزيز محمد عبد العزيز 70 سنة، وجرى نقل الجثة لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 


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