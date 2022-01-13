مصرع طفلة وإصابة 6 آخرين فى حوادث سير متفرقة بمراكز البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شهدت محافظة البحيرة اليوم عدة حوادث سير على الطرق السريعة والفرعية المختلفة.

وأسفرت تلك الحوادث عن مصرع طفلة وإصابة 6 أشخاص آخرين فى حوادث متفرقة بمراكز المحمودية وأبو المطامير ورشيد.

ففى مركز المحمودية لقيت طفلة مصرعها تدعى ريماس سعد 5 سنوات إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق بقرية سعد التابعة لمركز المحمودية بالبحيرة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في حادث انقلاب توك توك بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز أبو المطامير أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق اللحوم التابع لمركز أبو المطامير، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمعرفة أسباب وتفاصيل تلك الحوادث.