غلق 4 ورش ومصادرة 180 شيشة ورفع 503 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة - أحمد مرعى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا الشأن، أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن مصادرة 180 شيشة والتى تم ضبطها خلال الحملات والمرور على الكافيهات والمقاهي بمركز ومدينة كفر الدوار، ورفع 503 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن ( 173حالة بدمنهور - 210 حالة بحوش عيسى - 65 حالة بابوحمص - 55 حالة بالدلنجات)، وتحرير 10 محاضر لعدم ارتداء كمامات بمركز ومدينة كوم حمادة، وغلق 4 ورش لعدم الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق برشيد.

فيما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا الصدد، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدى الخضر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين والرقابة التموينية والتجارية والطب البيطرى، حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمركز ومدينة دمنهور أسفرت عن ضبط مصنع منتجات لحوم يعمل بدون ترخيص وبحيازتة منتجات مجهولة المصدر تم التحفظ على كميه 7 طن و200 كجم من الكبده المجمده واللحوم المفرومه والمنتجات النهائيه من اطباق الكفته والكبده والفول الصويا وآلاف العبوات الفارغه والاطباق والكراتين ولون صناعي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.



غلق 4 ورش واعدام 180 شيشة ورفع 503 حالة إشغال طريق



غلق 4 ورش واعدام 180 شيشة ورفع 503 حالة إشغال طريق



غلق 4 ورش واعدام 180 شيشة ورفع 503 حالة إشغال طريق