اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 10:30 ص
أكرم القصاص
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مسؤول روسى: الاعتماد على النفط كمصدر لإيرادات الميزانية سيتوقف خلال 20 عاما

الخميس، 13 يناير 2022 10:20 ص
مسؤول روسى: الاعتماد على النفط كمصدر لإيرادات الميزانية سيتوقف خلال 20 عاما النفط - أرشيفية
أ ش أ

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قال رئيس هيئة الرقابة والتفتيش الروسية أليكسي كودرين، إن نظام الميزانية الروسية يحتاج للاستعداد للتحول في قطاع الطاقة لأنه في غضون 20 عاما قد يتوقف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الميزانية.


وأضاف كودرين -في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس-:" توجد قوانين في الميزانية الروسية تهدف للحد من إنفاق عائدات النفط وضمان عدم الاعتماد على عائداته"، مشيرا إلى أن هذه القوانين تحد من زيادة الإنفاق عند ارتفاع أسعار النفط وبذلك يتم تقليل الاعتماد على إيرادات النفط.


وتابع كودرين، الذي شغل في السابق منصب وزير المالية: "وفقا لقواعد الميزانية يحظر إنفاق الأموال من بيع النفط فوق سعر 44 - 45 دولارا للبرميل، أي لا يتم إنفاق الأموال من بيع النفط فوق هذا السعر، وفي المستقبل يجب خفض هذا المستوى إلى 40 دولارا و 30 دولارا، للعمل على تقليل الاعتماد على النفط".


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