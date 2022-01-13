محافظ الفيوم يبحث أفضل السبل للتوسع فى المشروعات الصناعية والاستثمارية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، والمهندس أحمد عبدالرؤوف مدير إدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس خالد عادل ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، والمهندسة نجلاء حسوبه وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والمهندس طارق جمال الدين رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، ومديري أملاك الدولة والإنتاج بديوان عام المحافظة، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلي الكهرباء والمصريه للاتصالات، والمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وعددٍ من أعضاء جمعية المستثمرين بكوم أوشيم.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول بحث الفرص الاستثمارية على أرض محافظة الفيوم، فضلا عن مناقشة إنهاء إجراءات ترفيق المجمع الصناعي بالفيوم الجديدة، وتوصيل خدمات الصرف الصحي، وشبكات الإنترنت والاتصالات، وعمل مداخل للمجمع، وتحديد آليات طرحه للمستثمرين، والأنشطة التى ستنفذ به، ودعم سبل تعزيز التواصل الدائم بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجمعية المستثمرين بكوم أوشيم.

وأضاف معاون المحافظ، أنه تم مناقشة القيم المالية والمقايسات الخاصة بتوصيل الكهرباء والاتصالات إلى المجمع الصناعى بمدينة الفيوم الجديدة، ووجه محافظ الفيوم، مسئولى الكهرباء والاتصالات بسرعة الإجراءات وإنهاء المعاينات والمقايسات التفصيلية لتوصيل المرافق للمجمع، ومراجعة المقايسة الخاصة بالاتصالات وعمل خريطة إيضاحية بخط سير الأعمال إلى المجمع الصناعى.

واكد محافظ الفيوم، على الاستغلال الأمثل للكهرباء بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل مصنع من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيله، حتى يتسنى التوسع في فتح مصانع جديدة لتشغيل أكبر عدد من المصانع خدمة للمستثمرين، فضلاً عن 64 قطعة مرفقة بالفعل جاهزة للطرح، والعمل على زيادة عدد قطع الأراضى الجديدة المرفقة، لطرحها للاستثمار بالمنطقة الصناعية، ورفع كفاءة المنطقة بالكامل.

ولفت محافظ الفيوم، إلى ضرورة اختيار الأنشطة والصناعات والحرف المقترح تنفيذها داخل المجمع الصناعى، وذلك تبعاً للميزات النسبية والأعمال والزراعات التى تشتهر بها المحافظة بشكل عام، والمنطقة المجاورة للمجمع الصناعي خاصة، والتي يعمل بها الأهالي بنطاق المجمع، سواء كانت صناعة أو زراعة أو حرفة يدوية، كصناعة الملابس وحرفة النسيج والسجاد اليدوي التى تشتهر بها قرية دسيا، وكل ما هو متعلق بالتغليف الغذائي، والنباتات الطبية والعطرية التى يشتهر بها مركزي اطسا وأبشواي، مما يوفير أكبر عدد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

كما استمع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع من أعضاء جمعية المستثمرين لبعض المشكلات التي تواجه المستثمر فى المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والمتعلقة بتوصيل الكهرباء، واستصدار رخص التشغيل من هيئة التنمية الصناعية، وفى هذا الشان وجه محافظ الفيوم، بضرورة وجود مجموعة عمل مشكلة من جميع الأجهزة المعنية داخل المنطقة الصناعية، لدراسة وحل جميع المعوقات التى تعوق عملية الاستثمار.

وفي السياق نفسه، لفت مدير المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أنه سيتم العمل على توفير سيارة الخدمات المتنقلة التابعة للهيئة التي تجوب كافة محافظات الدولة، للاستعانة بها لإنهاء جميع المعوقات، وإصدار التراخيص الخاصة بالتشغيل للتسهيل على المستثمرين بمنطقة كوم أوشيم الصناعية.

كما يجري العمل على التسعير الاسترشادي الواقعى للأراضي المرفقة بمنشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم على مساحة 41 فداناً منها 21 فداناً مرفقة، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة للدفع بقطاع الاستثمار الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لربطها أو طرحها كحق انتفاع، تبعاً لطبيعة المنطقة وأسعار بيعات المناطق الصناعية القريبة منها، مع تجهيز قرار التخصيص ومقترح التسعير وموقف الترفيق الخاص بالمنطقة.