هبوط أرضي بقرية دمشقين بالفيوم.. والمحافظ يوجه بتعويض المتضررين .. صور

الفيوم رباب الجالي

وقع هبوط ارضي يحزء من بحر يوسف بقرية دمشقين بمحافظة الفيوم ،وتسبب في تهدم أجزاء خارجية من بعض المنازل الواقعة علي البحر دون وقوع اي إصابات ،وذلك لكون تلك المنازل متاخمه لبحر يوسف، ونظراً للسدة الشتوية وانخفاض منسوب المياه بالبحر، مما أدى لهذا الهبوط. ووجه محافظ الفيوم بتعويض المتضررين وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لأصحاب المنازل المتضررة.



قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المحافظ فور علمه بالمشكلة وجه أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بمتابعة المشكلة على أرض الواقع مع توفيرالرعاية اللازمة لأصحاب المنازل المتضررة من الهبوط الأرضي بقرية دمشقين، كما وجه المحافظ بإخلاء تلك المنازل وتوفير شقق سكنية بديلة بمدينة الفيوم للمتضررين، وإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، بالاضافة الى معاينة لجنة المنشأت الأيلة للسقوط وعرض تقرير فني وهندسي للمنازل المتضررة والمجاورة لها والقريبة من مكان الهبوط الأرضي بالقرية.



في السياق ذاته، وجه محافظ الفيوم، ايمان ذكي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع جمعيتي الأورمان ومصر الخير، بتوفير المساعدات العينية والغذائية والبطاطين لسكان المنازل المتضررة، فضلاً عن الاستعانة برجال الحماية المدنية لنقل الأمتعة وتجهيزات المنازل المتضررة، إضافة لتدخلهم السريع حال حدوث أي توابع للهبوط الأرضي بالقرية.





جانب من الحدث



جانب من المتابعة



متابعة الهبوط









