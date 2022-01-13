محافظ أسوان يطلق إشارة البدء للقافلة الدعوية والتوعوية الثانية للواعظات

أسوان - عبد الله صلاح

أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء للقافلة الدعوية والتوعوية الثانية للواعظات، برعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وقد ألتقى محافظ أسوان بالواعظات برئاسة الدكتورة إلهام محمد شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات ،وذلك فى إطار فعاليات الإحتفال بعيد أسوان القومى.

وأكد المحافظ على الدور الحيوى للواعظات فى مواجهة الظواهر السلبية ، والمشاكل الأسرية ، فى مقدمتها الطلاق والزواج المبكر والعنف ضد المرأة وختان الإناث من خلال تعديل المفاهيم الخاطئة فى هذا الإتجاه ، مشيداً بجهود الأزهر الشريف الدعوية والتوعوية من خلال تأهيل الواعظات لنشر صحيح الدين والفكر الوسطى ، مع إصدار الفتاوى التي تخص المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام ، وهو الذى يتطلب التنسيق مع قوى المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة لمواجهة تحديات وقضايا العصر .

ومن جانبها أوضحت إلهام محمد بأن هذه القافلة الدعوية النسائية ستنتشر في مراكز الشباب والأندية والجمعيات الأهلية ، والمجلس القومى للمرأة والجامعة من خلال تنفيذ برنامج لمدة أسبوع يقوم على التواصل المباشر مع الجمهور بفئاته المختلفة وعلى رأسها السيدات ، علاوة على مناقشة قضايا مجتمعية ودينية مختلفة لتصبح المرأة فاعلة في مجتمعها وأسرتها ، مؤكده على أن دور الواعظات يعمل على إستعادة القيم المجتمعية والرد على الإستفسارات والفتاوى المتعلقة بالمرأة ، مع إجراء حوارات للإستماع إلى أراءهم وإحتياجاتهم ، فضلاً عن تعريفهم بالخدمات التعليمية والدعوية للأزهر الشريف ومنها المقراءة الإلكترونية لتحفيظ السيدات القرآن الكريم على شبكة الإنترنت .

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لوفد الأزهر الشريف تقديراً لدورهم البناء فى نشر الأفكار المستنيرة في المجتمع الأسوانى .









جانب من الحدث



جانب من اللقاء



جانب من لقاء المحافظ بالواعظات



جانب من لقاء المحافظ



لقاء المحافظ بالواعظات



لقاء المحافظ



