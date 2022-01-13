لتحويلها قرى منتجة.. توزيع 49 ألف طائر بمشروع البط بـ3.7 مليون جنيه بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة قامت بتنمية وتطوير العديد من المشروعات فى شتى القطاعات ومنها المشروعات الإنتاجية، والتى لها مردود كبير على المواطنين لتحقيق أقصى استفادة والمساهمة فى توفير فرص العمل .

وأشار إلى الجهود التى تبذل لدعم القرية البحراوية وتحويلها إلى قرية منتجة وزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة، من خلال العديد من المشروعات المنفذة لدعم كافة الأسر والمساهمة فى إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها لخدمة أبناء القرى وتقديم كافة أشكال الدعم لتلك المشروعات خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالقرى والعمل على تنمية مصدر دخلها.

ولفت إلى أن مشروع توزيع وتربية البط والذي تم دعمه من المحافظة بقيمة 5 ملايين جنيه للعمل على توفير مصادر بديلة للحوم وضبط أسعارها بالأسواق وتوفير فرص عمل ودخل إضافي لأبناء القرى، ويلقى إقبالا كبيرا من المواطنين من خلال التقدم للمشروع وتواجد عدد كبير من المتقدمين بقوائم الانتظار.

وأوضح محافظ البحيرة، أن تلك المشروعات تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة البطالة بالقرى إلى جانب ضبط أسعار الطيور فى الأسواق، مشيراً إلى أنه تم توزيع 560 طائرا على 28 مستفيدا بقرية نديبه بمركز دمنهور ليصبح الإجمالي حتى الآن 49 ألفا و920 طائرا جرى توزيعها على 2496 مستفيدا باعتمادات تبلغ 3 ملايين و776 ألف جنيه .

والمشروع يهدف إلى رفع المستوى الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً وتحقيق التنمية بالقرى من خلال تقديم 20 بطة مسكوفي للأسر المحتاجة والتكفل بتقديم مبالغ مالية لإطعامهم، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع بالتعاون بين الأجهزة المعنية .

ويتم اختيار الأسر المستهدفة من المشروع عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي وتوفير سلالات البط عن طريق مديرية الزراعة وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات وذلك بواقع 1500 جنيه لكل سيدة قيمة شراء 20 بطة ومتطلبات تغذيتهم من الأعلاف خلال 3 شهور كما تقوم مديرية الطب البيطري بتوفير التحصينات اللازمة للطيور .

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على دور صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية فى توفير التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية و المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالي وشباب القرى بنطاق المحافظة .

أشار محافظ البحيرة أنه تم تمويل 217 مشروعا من خلال صندوق التنمية المحلية بقيمة 2 مليون و722 ألف جنيه بنسبة فائده تبلغ 6% مع إعطاء العام الأول إعفاء وتتراوح قيمه القرض الواحد من 5 - 15 ألف جنيه .

وأوضح المحافظ أن المشروعات التي يمولها صندوق التنمية المحلية هي ( جاموس حلاب - تسمين عجول - تربية دواجن - تربية بط مسکوفی - تربية أرانب - أدوات منزلية - مفروشات منزلية - كوافير - ملابس جاهزة - بيع أكياس- ومشروعات اخرى متنوعة)، لافتا أن وحدات بناء وتنمية القرية بالوحدات المحلية والقروية تستقبل المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل تلك المشروعات، كما يتم تنظيم ندوات تثقيفية للتوعية بأهمية تلك المشروعات وطرق الحصول عليها.